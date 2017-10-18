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Новости
18.10.2017 12:08

Перенос выходных дней в 2018 году утвердило правительство
Перенос выходных дней в 2018 году утвердило правительство. Соответствующий указ подписал премьер Дмитрий Медведев, сообщают  «Известия». Согласно документу, в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. Три выходных ждут нас на День защитника Отечества - с 23 по 25 февраля. В честь 8-го марта отдых будет четырёхдневный - с 8 по 11 марта. Как и на праздник Весны и Труда - с 29 апреля по 2 мая. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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