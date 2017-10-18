Глава 33 региона приняла участие в Днях Ленинградской области в Страсбурге

Официальная делегация Российской Федерации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) под руководством Губернатора Светланы Орловой приняла участие в открытии Дней Ленинградской области в Страсбурге. В частности, руководители регионального и муниципального уровней посетили концерт «Ленинградские вечера», который состоялся в стенах Страсбургской церкви Святого Фомы. Послушать классическую и русскую народную музыку собрались представители национальных делегаций стран-участниц Совета Европы и жители города.

С большой и яркой программой выступили ведущие творческие коллективы Ленинградской области: Государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица», камерный хор «Alma-mater» и ансамбль танца «Радуга». Стоит отметить, что европейский зритель очень тепло приветствовал российских артистов, аплодируя им стоя.

Напомним, традиционно каждую сессию КМРВСЕ проходят презентации регионов стран Европы. Владимирская область представляла европейцам свой культурный и экономический потенциал в марте 2016 года.

Автор: Владимирская служба новостей