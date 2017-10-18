Светлана Орлова выступила на заседании Европейской народной партии

В Страсбурге губернатор Светлана Орлова приняла участие в заседании «Европейской народной партии/христианские демократы» - самой влиятельной политической группы в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ).

В ходе мероприятия были рассмотрены ключевые темы пленарного заседания Конгресса. Как и на заседании Бюро Конгресса, одной из центральных тем дискуссии стал вопрос о недопущении ущемления прав национальных меньшинств на Украине в связи с принятым там законом «Об образовании». Содокладчиками на эту тему выступили Губернатор Владимирской области Светлана Орлова и член венгерской делегации Анна Мадъяр.





«В Конгрессе мы всегда уважали права национальных меньшинств, в том числе их языковое многообразие. Важно и сейчас не допустить нарушения демократических прав граждан Украины, не пустить этот вопрос на самотёк. Все мы помним, как подобная ситуация развивалась в Латвии», - заметила Светлана Орлова.





К слову, актуальная тема поддержания языкового многообразия в европейских странах более подробно будет рассмотрена на заседании палаты регионов КМРВСЕ 19 октября.

Повестку заседания партийной группы также составили вопросы о политической этике, о мигрантах и беженцах в Европе, о борьбе с коррупцией, о соблюдении демократических принципов в Молдавии и о ситуации в Каталонии.

Автор: Владимирская служба новостей