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Новости
18.10.2017 10:06

На дорогах региона погибло два пешехода
Накануне на дорогах региона погибло два пешехода. Первое ДТП произошло в Муромском районе. Легковушка сбила мужчину, который вышел на проезжую часть из-за стоявшего на обочине автомобиля с целью остановки проезжавшего мимо транспорта. В результате пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.
Другая смертельная авария произошла в Ковровском районе. «Форд–Фокус» наехал на мужчину, который стоял на дороге с велосипедом. Спасти его не удалось. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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