На дорогах региона погибло два пешехода

Накануне на дорогах региона погибло два пешехода. Первое ДТП произошло в Муромском районе. Легковушка сбила мужчину, который вышел на проезжую часть из-за стоявшего на обочине автомобиля с целью остановки проезжавшего мимо транспорта. В результате пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.

Другая смертельная авария произошла в Ковровском районе. «Форд–Фокус» наехал на мужчину, который стоял на дороге с велосипедом. Спасти его не удалось.

Автор: Владимирская служба новостей