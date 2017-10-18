Владимирцы рассказали, как на них влияет осень

Владимирцы рассказали, как на них влияет осень. По данным сайта Зарплата.ру, о сенняя хандра не понаслышке знакома большинству горожан – 78% отметили что, хотя бы раз сталкивались с этим явлением.

Главными признаками хандры владимирцы назвали сонливость (72%) и упадок сил (64%). Плохое настроение у себя отмечают половина опрошенных, а каждого третьего все раздражает.

58% владимирцев отметили, что наступление осени отрицательно повлияло на их работоспособность – работать стало тяжелее. А вот 8%, напротив, почувствовали прилив сил.

Каждый четвертый стал чаще делать перерывы и отвлекаться во время работы, треть делают меньше задач, чем обычно.

С приходом осени 23% владимирцев уже мерзнут по утрам в ожидании транспорта, 20% игнорируют будильник, а 17% стали чаще опаздывать на работу.

Самым действенным способом борьбы с осенней депрессией владимирцы считают крепкий и продолжительный сон. На втором месте – спорт и любая физическая активность, на третьем – отпуск. Далее в рейтинге владимирцев следуют общение с родными, прием витаминов и насыщенная культурная жизнь.

Самыми непопулярными способами снять стресс владимирцы назвали прием алкоголя, антидепрессантов и походы в солярий.

Автор: Владимирская служба новостей