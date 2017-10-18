Владимирцы рассказали, как на них влияет осень. По данным сайта Зарплата.ру, осенняя хандра не понаслышке знакома большинству горожан – 78% отметили что, хотя бы раз сталкивались с этим явлением.
Главными признаками хандры владимирцы назвали сонливость (72%) и упадок сил (64%). Плохое настроение у себя отмечают половина опрошенных, а каждого третьего все раздражает.
58% владимирцев отметили, что наступление осени отрицательно повлияло на их работоспособность – работать стало тяжелее. А вот 8%, напротив, почувствовали прилив сил.
Каждый четвертый стал чаще делать перерывы и отвлекаться во время работы, треть делают меньше задач, чем обычно.
С приходом осени 23% владимирцев уже мерзнут по утрам в ожидании транспорта, 20% игнорируют будильник, а 17% стали чаще опаздывать на работу.
Самым действенным способом борьбы с осенней депрессией владимирцы считают крепкий и продолжительный сон. На втором месте – спорт и любая физическая активность, на третьем – отпуск. Далее в рейтинге владимирцев следуют общение с родными, прием витаминов и насыщенная культурная жизнь.
Самыми непопулярными способами снять стресс владимирцы назвали прием алкоголя, антидепрессантов и походы в солярий.
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