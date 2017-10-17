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Новости
17.10.2017 17:20

В школах Радужного приостановлены занятия из-за пневмонии
В школах Радужного до конца недели приостановлены занятия из-за пневмонии. За сентябрь-октябрь в городе было зарегистрировано 19 случаев заболеваемости пневмонией у детей. Все заболевшие госпитализированы, находятся под наблюдением.
Между тем учебный процесс продолжается — обе школы перешли на дистанционный режим обучения. Дети получают домашние задания и тренировочные тестовые работы. 
В самих же школах на этой неделе пройдут мероприятия по профилактике внебольничной пневмонии, в том числе дезинфекции, а также кварцевания помещений.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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