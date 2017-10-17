В школах Радужного приостановлены занятия из-за пневмонии

В школах Радужного до конца недели приостановлены занятия из-за пневмонии. За сентябрь-октябрь в городе было зарегистрировано 19 случаев заболеваемости пневмонией у детей. Все заболевшие госпитализированы, находятся под наблюдением.

Между тем учебный процесс продолжается — обе школы перешли на дистанционный режим обучения. Дети получают домашние задания и тренировочные тестовые работы.

В самих же школах на этой неделе пройдут мероприятия по профилактике внебольничной пневмонии, в том числе дезинфекции, а также кварцевания помещений.





Автор: Владимирская служба новостей