Устный экзамен по русскому для девятиклассников введут в 2019 году

Обязательный устный экзамен по русскому языку для девятиклассников введут в 2019 году. Об этом заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. По его словам, испытание будет проводиться для допуска к ГИА. В этом году участие в экзамене будет добровольным. В ходе устного экзамена по русскому языку школьник должен будет продемонстрировать умение пересказывать текст, рассуждать на заданную тему и вести диалог.

Автор: Владимирская служба новостей