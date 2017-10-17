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Новости
17.10.2017 17:17

Устный экзамен по русскому для девятиклассников введут в 2019 году
Обязательный устный экзамен по русскому языку для девятиклассников введут в 2019 году. Об этом заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. По его словам, испытание будет проводиться для допуска к ГИА. В этом году участие в экзамене будет добровольным. В ходе устного экзамена по русскому языку школьник должен будет продемонстрировать умение пересказывать текст, рассуждать на заданную тему и вести диалог.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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