Каким станет парк "Добросельский" - зависит от владимирцев

Глава администрации Владимира Андрей Шохин приглашает горожан к обсуждению предстоящего обновления парка «Добросельский». Свои идеи и предложения нужно присылать на электронный адрес remdor@vladimir-city.ru Лучшие из них будут опубликованы на официальном интернет-сайте администрации города для обсуждения и учтены при разработке окончательного проекта реконструкции.

Кстати, кому-то из проектировщиков хочется повторить во Владимире московское «Зарядье», другие предлагают ограничиться косметическим ремонтом.

Отметим, парк Восточного района открыли почти 40 лет назад. Сегодня в нем работают детский и веревочный городки, аттракционы, тир и картинг-клуб, площадки для верховой езды и зимнего катания, а рядом с парком расположен популярный развлекательный комплекс «РусьКино».

Автор: Владимирская служба новостей