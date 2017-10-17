6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
17.10.2017 17:06

Каким станет парк "Добросельский" - зависит от владимирцев
Глава администрации Владимира Андрей Шохин приглашает горожан к обсуждению предстоящего обновления парка «Добросельский». Свои идеи и предложения нужно присылать на электронный адрес remdor@vladimir-city.ru Лучшие из них будут опубликованы на официальном интернет-сайте администрации города для обсуждения и учтены при разработке окончательного проекта реконструкции.
Кстати, кому-то из проектировщиков хочется повторить во Владимире московское «Зарядье», другие предлагают ограничиться косметическим ремонтом. 
Отметим, парк Восточного района открыли почти 40 лет назад. Сегодня в нем работают детский и веревочный городки, аттракционы, тир и картинг-клуб, площадки для верховой езды и зимнего катания, а рядом с парком расположен популярный развлекательный комплекс «РусьКино».

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт