Владимирцы завоевали 15 медалей на Первенстве и Чемпионате ЦФО по рукопашному бою

В Вязниках прошли Первенство и Чемпионат Центрального федерального округа по рукопашному бою среди юниоров, а также женщин и мужчин. В соревнованиях приняло участие 177 спортсменов из 12 областей ЦФО. Из них один заслуженный мастер спорта России, три мастера спорта России международного класса, 39 мастеров спорта и более 90 кандидатов в мастера спорта России. Владимирскую область представляли 27 спортсменов.

Победители турнира определялись в семи весовых категориях у юниоров и мужчин, и в пяти - у женщин. По итогам соревнований владимирские спортсмены завоевали 3 первых, 5 вторых и 7 третьих мест.

Все победители прошедших в Вязниках соревнований будут представлять Центральный федеральный округ на Первенстве и Чемпионате России, которые пройдут среди юниоров 1 - 5 ноября в Туле, а 1 - 8 декабря среди женщин и мужчин - в Калининграде.





Автор: Владимирская служба новостей