Светлана Орлова предложила КМРВСЕ обсудить ущемление прав национальных меньшинств на Украине

Губернатор Светлана Орлова приняла участие в рабочем заседании Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

На повестку заседания были вынесены ключевые вопросы 33-й сессии. В частности, был рассмотрен график местных выборов, которые в ближайшее время пройдут в европейских странах, - для дальнейшей организации наблюдательных миссий. Обсуждались актуальные вопросы, касающиеся местной и региональной демократии. Были детально разобраны конкретные примеры угроз верховенству права в государствах-членах Совета Европы.

В ходе заседания главе российской делегации удалось убедить членов Бюро включить в повестку заседания вопрос о новом законе «Об образовании», который был принят на Украине в сентябре этого года. Напомним, он вводит ограничения на использование языков национальных меньшинств с перспективой их полного исключения из образовательной системы в течение трёх лет.





«Этот дискриминационный закон ущемляет права национальных меньшинств, в том числе говорящих на русском языке людей. Прежде всего, русский своим родным языком считает более 40 процентов населения Украины. Очевидно, что такие шаги киевских властей ведут к расколу украинского общества и дальнейшему росту межнациональной напряжённости в стране. И мы не одиноки в своей оценке. Против этого закона выступают и другие страны - Венгрия, Молдавия, Греция, Румыния, Польша. Венгерская делегация предложила руководству Конгресса посетить Закарпатье на Украине и встретиться с представителями венгерской диаспоры для обсуждения этого актуального вопроса. К слову, даже представитель Бельгии в Конгрессе поддержал позицию России по этому вопросу, подкрепив своё выступление примером Каталонии», - сообщила Светлана Орлова.





Губернатор Владимирской области особо подчеркнула, что на площадке Конгресса необходимо объединить усилия для противодействия нарушению европейских стандартов демократии и прав человека, в том числе права на получение образования на родном языке.

Бюро приняло решение плотно следить за развитием ситуации по этой проблеме, взаимодействуя с юристами из Венецианской комиссии. Также этот вопрос планируется обсудить в ходе пленарного заседания конгресса 19 октября.

Автор: Владимирская служба новостей