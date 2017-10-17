«Живи, учись и работай во Владимирской области»

Сегодня во Владимире прошла выставка-ярмарка ученических и рабочих мест для школьников и студентов средних профессиональных образовательных учреждений. Она организована на площадке Владимирского технологического колледжа в рамках «Недели промышленности» регионального проекта «Живи, учись и работай во Владимирской области».

На выставке были представлены организации профобразования и предприятия промышленной сферы города. Для ребят был проведен интерактивный квест по профессиям. В ходе мастер-классов их познакомили с рабочими специальностями, в том числе такими как станочник деревообрабатывающих станков, токарь, парикмахер, швея. Юные участники выставки-ярмарки побывали на презентационной площадке ВлГУ, приняли участие в экскурсии по мастерским Владимирского технологического колледжа. Также они смогли пройти тренинги и тестирование на предмет определения профессиональных склонностей и способностей.

Не обошли вниманием на профориентационном мероприятии и родителей нынешних школьников и студентов. Для них была подготовлена отдельная программа, потому что во многом становление и профессиональная ориентация человека зависит от совета родителей.

Также в рамках мероприятия прошли «круглые столы», заседание одного из которых было посвящено обсуждению проблем обеспечения экономики города Владимира кадрами. В центре внимания был широкий круг вопросов - от ситуации на рынке труда в областном центре до способов привлечения молодежи к рабочим специальностям. Выступавшие подробно останавливались на темах конкретного взаимодействия образовательных учреждений с индустриальными партнерами, ребрендинга рабочих профессий, обеспечения производства высоко квалифицированными кадрами. Была подчеркнута значимость государственной поддержки промышленных предприятий Владимирской области.

Школьников и студентов региона будут и дальше знакомить с предприятиями, учебными заведениями, профессиями, которые сейчас востребованы на областном рынке труда. В рамках проекта «Живи, учись и работай во Владимирской области» запланировано проведение «Недели сельского хозяйства», «Недели лесного хозяйства», «Недели строительства» и «Недели военных профессий».

Автор: Владимирская служба новостей