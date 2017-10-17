Получить сертификат электронной подписи можно в кадастровой палате

Для повышения доступности электронных услуг Кадастровая палата по Владимирской области осуществляет выдачу сертификатов электронной подписи.

Благодаря широкому распространению информационных технологий и созданию общероссийской системы электронного правительства, наличие электронной подписи позволяет гражданину получать государственные услуги в электронном виде в любое удобное время. Документ с электронной подписью, поданный в режиме онлайн, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, подписанный собственноручно.

Возможности, которые даёт электронная подпись, оценят предприниматели и представители бизнес-сообщества, а также те, чья профессиональная деятельность связана с оформлением собственности, получением сведений из государственных баз данных и реестров.

Обладатель электронной подписи может воспользоваться более чем 170 государственными и муниципальными услугами – Росреестра, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, а также других госучреждений на Едином портале государственных услуг. В дальнейшем список организаций, принимающих сертификат удостоверяющего центра Росреестра, планируется постоянно расширять.

Усиленная квалифицированная электронная подпись надёжно защищена от подделок и создаётся с использованием криптографических средств, сертифицированных по требованиям информационной безопасности ФСБ России. Гарантом подлинности выступает корневой сертификат головного удостоверяющего центра Минкомсвязи.

Чтобы получить сертификат усиленной электронной подписи, необходимо сформировать заявку на сайте Удостоверяющего центра https://uc.kadastr.ru/, оплатить 700 рублей за сертификат удобным для вас способом и обратиться в офис Кадастровой палаты по Владимирской области, расположенный по адресу: г.Владимир, ул.Луначарского, 13 а. Телефон для справок: 8 (4922) 40-48-48.





Автор: Владимирская служба новостей