6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
17.10.2017 16:44

Доцент ВлГУ осуждена за получение взяток
Вынесен приговор бывшему доценту  кафедры психологии ВлГУ. Светлану Малинину признали виновной в получении взяток и служебном подлоге. 
По данным следствия, преподаватель вместе с двумя своими коллегами  брала деньги за успешную сдачу госэкзаменов и защиту дипломных работ. Тариф варьировался от 3 до 12 тысяч рублей. Таким способом доцентам удалось заработать более полумиллиона рублей. На их счету порядка 37 эпизодов преступлений.
Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей и лишения права занятия педагогической деятельностью в государственных муниципальных и коммерческих образовательных учреждениях сроком на 6 лет. 
Уголовные дела в отношении еще двоих бывших доцентов ВлГУ находятся в стадии судебного рассмотрения.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт