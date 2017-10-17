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Новости
17.10.2017 13:03

Центр управления городскими дорогами готовится к зиме
Центр управления городскими дорогами готовится к зиме. Для борьбы с гололёдом приобретено  29 тыс. тонн пескосоляной смеси и 150 тонн «Бионорда». На дорогах города будет работать 111 единиц техники. Также планируется закупка 2-х тракторов для расчистки Лыбедской магистрали и района ЮЗ-8. Определена площадка для складирования снега — Михайловский овраг.
К холодам готовятся и транспортные компании. В автобусах и троллейбусах приведены в порядок отопительные системы в кабинах водителей и салонах. На случай эпидемиии гриппа планируется санитарная обработка салонов. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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