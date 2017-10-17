В 2016 году во Владимирской области родилось 150 детей «из пробирки»

В прошлом году во Владимирской области родилось 150 детей «из пробирки». Как сообщила в интервью ТРК «Губерния-33» главный акушер-гинеколог области Надежда Туманова, в прошлом году процедуру экстракорпорального оплодотворения прошли 600 пар, при этом родилось около 150 детей.

В 2017 году регион имеет средства на проведение ЭКО для тысячи пар, пока получили направление на процедуру 600. Более того, женщина имеет право выбрать клинику, где будет проходить данную процедуру.

Напомним, процедура ЭКО вошла в систему обязательного медицинского страхования в 2013 году. В среднем лишь каждая третья процедура ЭКО приводит к беременности, что считается хорошим показателем.

Автор: Владимирская служба новостей