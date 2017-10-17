С симптомами ОРВИ в больницы обратилось около 10,5 тысяч человек

За минувшую неделю с симптомами ОРВИ в больницы обратилось около 10,5 тысяч человек, большинство из которых — дети. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, самая неблагополучная ситуация в городах Владимир и Радужный, а также в Киржачском, Ковровском, и Кольчугинском районах. Гриппом никто не заболел. Тем временем, напоминаем, в регионе продолжается кампания по иммунизации населения против гриппа. На сегодняшний день прививку сделали около 280 тысяч человек.

Автор: Владимирская служба новостей