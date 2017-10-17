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Новости
17.10.2017 12:24

Памятники Петру и Февронии установят в Москве и Нижнем Новгороде
Памятники Петру и Февронии установлены уже в 60 городах России и продолжают воздвигаться. На прошлой неделе стало известно, что скульптурная композиция, посвященная муромским святым, украсит столицу. Ее планируют установить в сквере на Большой Сухаревской площади. Это будет первый памятник Петру и Февронии в Москве. 
А в Нижнем Новгороде 31 декабря 2018 года должны установить уже второй памятник муромской супружеской чете. Новая городская скульптура появится в Приокском районе на Аллее любви около дома № 194 на проспекте Гагарина. В конце августа конкурсная комиссия выбрала проект скульптора Алексея Щитова и архитектора Ольги Ванчиной. Ранее власти представили подлинные уникальные древнерусские рукописные книги о житии святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Выяснилось, что сын Петра и Февронии был союзником основателя Нижнего Новгорода. Установка памятника Петру и Февронии в столице Приволжья обойдется в 3,5 млн рублей, сообщает портал "Муром24.рф".

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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