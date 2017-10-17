Бездомные животные ждут вашей помощи

Благотворительная акция «УШИ, ЛАПЫ И ХВОСТЫ» в пользу бездомных животных пройдет завтра в Октябрьском районе Владимира. Участников ждет концертная программа, лотерея, продажа сувениров и мягких игрушек и многое другое. Все собранные деньги пойдут приюту бездомных животных «Атлант».

Активисты призывают всех вспомнить о тех, кто нуждается в помощи, о тех, у кого нет ни тепла, ни любящих хозяев, ни просто крыши над головой. Став участником акции, вы не просто помогаете, вы дарите животным надежду. Помощь бездомным кошкам и собакам – социальная ответственность каждого из нас!

Акция пройдет по адресу: Судогодское шоссе, 25, 25-а, 27 и начнется в 16 часов.





Автор: Владимирская служба новостей