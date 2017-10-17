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17.10.2017 12:09
Комитет Думы инициирует программу о строительстве двухуровневых железнодорожных переездов
Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству предложит в ближайшее время Минтрансу федеральную программу о возведении на железнодорожных переездах по всей России двухуровневых путепроводов, сообщает ТАСС. На ее реализацию с 2019 года потребуется 15 млрд руб.
В соответствии с программой планируется разработка единого типового проекта двухуровневых железнодорожных переездов, которые появятся по всей России.
Реализуя такую программу, можно будет исключить трагедии подобные той, которая произошла в Покрове. Напомним, во время столкновения поезда и автобусу погибли 17 человек.
Автор: Владимирская служба новостей