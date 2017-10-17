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17.10.2017 12:04

Во Владимир прибудет Ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы
19 октября в 8 утра из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга во Владимир прибудет Ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы. Реликвия пробудет в городе четыре дня. Приложиться к святыне можно будет в храме Архангела Михаила на Студеной горе. Обращение к данной святыне имеет различные причины и у каждого они свои. Наиболее часто к нему обращаются: о даровании детей, об укреплении веры, об исцелении от различных болезней и об укреплении отношений. Но  самым основным, за что прославляют данную вещь, считают просвящение ума божественным светом, которое исходит от Пояса. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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