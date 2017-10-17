Владимирцы стали вторыми на Всероссийских соревнованиях по стрельбе

Сборная команда Владимирской области заняла второе место на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия, которые с 11 по 14 октября прошли в городе Иваново. В турнире участвовали двенадцать команд из разных регионов страны.

Золотую медаль на соревнованиях завоевал Александр Новиков. Он стал победителем в обоих стартах в стрельбе из пневматической винтовки среди мужчин.

Большого успеха добились сразу две спортсменки из Юрьева-Польского - Анастасия Конина и Анастасия Новикова. В первый соревновательный день Анастасия Конина в олимпийском упражнении - стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров среди девушек - заняла второе место с результатом 394 очка и уверенно выполнила норматив мастера спорта России.

В заключительный соревновательный день аналогичного результата добилась Анастасия Новикова. В олимпийском упражнении - стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди девушек, она также заняла второе место с результатом 378 очков и тоже выполнила норматив мастера спорта России.

Анастасии Кониной 20 лет, она работает преподавателем физкультуры в общеобразовательной школе №2 города Юрьева-Польского. Анастасии Новиковой 15 лет, она - ученица 10 класса средней школы №1 города Юрьева-Польского. Тренируются девушки на базе отделения ДОСААФ Юрьев-Польского района.

Автор: Владимирская служба новостей