« назад
17.10.2017 10:28
ОНФ объявил фотоконкурс «Убитые дороги»
Общероссийский народный фронт объявил фотоконкурс «Убитые дороги». Принять в нем участие могут молодые фотографы любого уровня квалификации в возрасте от 18 до 35 лет. Лучшие работы попадут на фотовыставку, организованную по итогам состязания. Организаторы пояснили, что на конкурс принимаются снимки, иллюстрирующие главные дорожные проблемы в стране. Это могут быть изображения больших ям на дорогах, а также фото необычного ремонта трасс.
Автор: Владимирская служба новостей