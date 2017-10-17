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Новости
17.10.2017 10:28

ОНФ объявил фотоконкурс «Убитые дороги»
Общероссийский народный фронт объявил фотоконкурс «Убитые дороги». Принять в нем участие могут молодые фотографы любого уровня квалификации в возрасте от 18 до 35 лет. Лучшие работы попадут на фотовыставку, организованную по итогам состязания. Организаторы пояснили, что на конкурс принимаются снимки, иллюстрирующие главные дорожные проблемы в стране. Это могут быть изображения больших ям на дорогах, а также фото необычного ремонта трасс.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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