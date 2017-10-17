Во Владимире сбили трех пешеходов

Накануне в регионе под колеса авто попали пять пешеходов. Три ДТП произошли во Владимире. На Лыбедской магистрали насмерть сбили мужчину, который переходил дорогу на красный сигнал светофора. На улице Тракторная легковушка наехала на 25-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу на зеленый свет. У нее — небольшие ушибы. А на улице Юбилейная под колеса машины попал пенсионер. У мужчины — закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение.

Автор: Владимирская служба новостей