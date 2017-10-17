Команда ВлГУ победила во всероссийском конкурсе «Гостеприимство глазами студента

Студенты Владимирского государственного университета успешно выступили в соревновательной программе VI Международной выставки для профессионалов гостиничного бизнеса «Отель ЭКСПО 2017», которая прошла в Москве 9-12 октября.

Команда ВлГУ в составе Руслана Соколова, Дениса Дерюгина, Светланы Органовской и Евгения Ивлева победила в конкурсе «Гостеприимство глазами студента». Этот конкурс направлен на повышение профессионального мастерства, расширение круга профессиональных знаний и умений, улучшение российского гостеприимства с учетом национальных особенностей каждого региона. Участников оценивало жюри, в состав которого входили ведущие эксперты гостиничной отрасли, управляющие и владельцы отелей.

Ребята из владимирского вуза представили на конкурс проект «Мой регион – моя гордость». Он включал в себя разработку двух комплиментов для гостя области с учетом местного колорита и подготовку видеоролика с комментариями.

Отметим, «Отель ЭКСПО 2017» – это крупнейшая ежегодная выставка в гостиничной индустрии России и СНГ, на которую съезжаются лидеры рынка, ведущие эксперты отрасли и все, кто стремятся успешно развивать свой бизнес. Она является частью выставочного проекта PIR EXPO – главного события сегмента HoReCa (индустрии гостеприимства), который в этом году отмечает 20-летие на рынке.





Автор: Владимирская служба новостей