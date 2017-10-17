Ковровчанин стал первым в забеге Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Накануне спортивная программа Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи открылась забегом на 2017 метров. Регистрацию на этот старт прошли больше 20 владимирских участников.

Первым в забеге стал спортсмен из Коврова Дмитрий Травкин - доцент кафедры приборостроения Ковровской государственной технологической академии. Четвёртое место завоевал ещё один ковровчанин - Сергей Лукашов, работник Завода имени В.А.Дегтярева.

Отметим, что оба этих бегуна получили путевку на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, войдя в число победителей аналогичного забега в рамках Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава». Форум проходил осенью 2016 года во Владимирской области, центральными его площадками стали Доброград и Ковров.

Всего в составе владимирской делегации на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи 100 участников и 30 волонтеров. Культура и промышленность нашей области представлены в рамках выставки регионов в Главном Медиацентре Олимпийского парка. Координирует работу выставки и делегации комитет по молодёжной политике администрации Владимирской области.





Автор: Владимирская служба новостей