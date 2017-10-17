Теплоснабжающие организации области не платят за газ

Задолженность теплоснабжающих организаций Владимирской области за газ на сегодняшний день составляет более 1,5 млрд. рублей. Исполнение обязательств по погашению долгов лежит на руководителях теплоснабжающих организаций и администраций муниципальных образований. Каждый муниципалитет рассматривается отдельно, вырабатываются конкретные меры.

На заседании комиссии, которое провела вице-губернатор Лидия Смолина, были заслушаны руководители Вязниковского, Кольчугинского и Собинского районов, а также главы городов Киржач и Ковров. Они доложили о причинах невыполнения обязательств по погашению задолженности за потребленный природный газ и принимаемых мерах по сокращению долгов.

Автор: Владимирская служба новостей