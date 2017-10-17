Губернатор области примет участие в 33-й сессии КМРВСЕ

Губернатор Владимирской области примет участие в 33-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ), которая пройдёт в Страсбурге (Франция). Напомним, Светлана Орлова является руководителем делегации России в КМРВСЕ и вице-председателем этой общеевропейской ассамблеи, нацеленной на укрепление демократии на уровне регионов и муниципалитетов.

До и во время осенней сессии состоится ряд заседаний, в том числе Бюро Конгресса, политических групп, комитетов и палат. Ключевой темой мероприятия станет политический курс на децентрализацию в целях успешной интеграции мигрантов. В частности, в работе Конгресса планируется участие молодых беженцев, будет детально изучен вопрос об интеграции детей-мигрантов.

В контексте своей деятельности по мониторингу Конгресс рассмотрит доклады о положении местной и региональной демократии в Италии, Сербии и Швейцарии. Будут проработаны рекомендации по наблюдению за местными выборами в Финляндии и за выборным процессом в Совет старейшин в Ереване (Армения).

Члены Конгресса также детально рассмотрят ситуацию в Каталонии (Испания), проведут тематические дискуссии об участии молодёжи в борьбе с коррупцией, о роли региональных ассоциаций и организаций в содействии демократии в Европе и об участии женщин в политической жизни на региональном уровне.

В ходе работы Конгресса будет рассмотрена тема сохранения региональных языков и языков меньшинств в Европе.

Автор: Владимирская служба новостей