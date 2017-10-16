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Новости
16.10.2017 12:43

Под колеса авто попали пять пешеходов
Накануне под колеса авто попали пять пешеходов. На улице Егорова Владимира иномарка сбила 26-летнего молодого человека, который переходил дорогу по «зебре». С травмами разной степени тяжести пострадавший был госпитализирован. Два подобных ДТП произошли также в Муроме и Гусь-Хрустальном. В авариях пострадали 45-летняя женщина и 22-летний парень. У обоих — черепно-мозговая травма и сотрясение. 
А в Ковровском районе в двух ДТП сбитыми оказались молодые люди 25-ти и 28 лет. В обоих случаях пострадавшие шли по краю проезжей части, когда на них наехали машины. К счастью, обошлось без жертв. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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