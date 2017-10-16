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Новости
16.10.2017 12:04

Суздальский уклонист заплатит штраф
22-летний уклонист из Суздаля заплатит штраф. К этому молодого человека приговорил городской суд. Призывнику не раз вручали повестки с приглашением в отдел областного военного комиссариата и для прохождения медкомиссии, однако он их все время игнорировал. При этом никаких уважительных причин для этого у него не было. 
В итоге на уклониста было заведено уголовное дело. Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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