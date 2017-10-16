Суздальский уклонист заплатит штраф

22-летний уклонист из Суздаля заплатит штраф. К этому молодого человека приговорил городской суд. Призывнику не раз вручали повестки с приглашением в отдел областного военного комиссариата и для прохождения медкомиссии, однако он их все время игнорировал. При этом никаких уважительных причин для этого у него не было.

В итоге на уклониста было заведено уголовное дело. Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Автор: Владимирская служба новостей