Светлана Орлова поделилась опытом Владимирской области в плане развития сотрудничества со Словенией

Губернатор Светлана Орлова приняла участие в XIV заседании Межправительственной Российско-Словенской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В мероприятии, которое прошло под председательством Министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова и Министра иностранных дел Республики Словения Карла Эрьявеца, также приняли участие Посол России в Словении Доку Завгаев и Посол Республики Словении в Российской Федерации Примож Шелиго, представители бизнес-сообщества двух стран. Стороны обсудили широкий круг вопросов взаимодействия. Одна из ключевых тем заседания – поиск путей для восстановления докризисных объёмов взаимной торговли.

В ходе заседания Светлана Орлова поделилась с коллегами успешным опытом выстраивания международного сотрудничества на региональном уровне. Владимирская область очень активно развивает взаимодействие со Словенией с 2013 года, когда между администрацией 33-го региона и Министерством экономического развития и технологий Республики был подписан меморандум о сотрудничестве. Словенская делегация принимала активное участие в работе Владимирского экономического форума. А в апреле этого года владимирская делегация под руководством Губернатора Светланы Орловой приняла участие в мероприятиях Российско-Словенского форума, провела встречи на самом высоком уровне, в том числе с Президентом Словении Борутом Пахором, несколько предприятий заключили ряд стратегических соглашений. Укрепление деловых связей продолжается: разработана соответствующая «дорожная карта» организации дальнейшего сотрудничества.





«После визита в Словению увеличилось количество наших предприятий, которые сейчас работают с этой страной. В этом направлении есть реальные подвижки у «Асконы», которая значительно увеличила поставки продукции. Ковровское предприятие «Гарант плюс» заключило соглашение со словенской компанией «Сико» о совместной переработке лесного сырья и пластиковых отходов. Объём инвестиций в этот проект составит около 2 миллионов евро», – проинформировала глава 33-го региона.





С 2016 года внешнеторговый оборот Владимирской области со Словенией демонстрирует рост как импорта, так и экспорта. Экспортируются в Республику, в основном, изделия из стекла, древесины, чёрных металлов и пластмассы. Импорт в область составляют вата, войлок, каучук, резина, нетканые материалы и изделия из них, а также машиностроительная продукция, полимерные материалы, электрическая аппаратура и измерительные приборы.

В настоящее время от потенциального партнёра – словенской компании «Бринокс» ожидается информация по сертификатам, необходимым на Европейском рынке для мембранных элементов санитарного типа, для определения дальнейшей работы по получению аналогичных сертификатов на продукцию компании РМ «Нанотех».

В результате проведения в 2017 году встреч и совещаний представителей компании «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Владимирэнерго») и словенской компании «KOLEKTOR» началась работа по размещению совместного предприятия на одной из индустриальных площадок Владимирской области.





«Проект сейчас рассматривается со словенской и с нашей стороны. Представители компании осмотрелиа три места, и сейчас они уже будет определяться. Это производство – не только новые трансформаторы, бесшумные и современные, но и новые рабочие места во Владимирской области. Для нас это крайне важно», – подчеркнула Губернатор.





Опираясь на тот факт, что экспорт в Республику Словения уже третий год подряд показывает поступательный рост, в реальных планах – продвижение машиностроительной продукции Владимирской области на словенский рынок, а также организация поставок высокотехнологичного оборудования словенских компаний для пищевой промышленности Владимирской области.

В сельском хозяйстве Владимирской области и Словении много общего: главными отраслями являются молочная промышленность и разведение крупного рогатого скота. Из новых перспективных направлений – разведение птицы и крольчатины.

Идёт налаживание деловых и торгово-экономических связей по линии пищевой промышленности. Предприятиями молочной промышленности 33-го региона рассматривается возможность поставки оборудования для переработки молока словенской компанией «Бренокс Рус». Также прорабатывается вопрос о поставках выпускаемой продукции предприятиями пищевой промышленности Владимирской области в Республику Словения.

Кроме того, продолжается работа по организации отдыха детей из малообеспеченных и многодетных семей Владимирской области на курортах Словении. Напомним, в 2013 году это стало возможным благодаря личной инициативе Губернатора Светланы Орловой и поддержке руководства Республики.





«Я поблагодарила словенцев за то, что они очень тепло принимают наши семьи, детишек. Всего за пять лет на курортах Словении отдохнуло более двух тысяч жителей области. Эта работа обязательно будет продолжена», – заверила Светлана Орлова.





Пользуясь случаем, глава региона пригласила представителей словенской стороны на Владимирскую землю.





«Вице-премьер Правительства России Виталий Мутко поручил Ростуризму включить Владимирскую область в маршруты Чемпионата мира по футболу. Сейчас мы прорабатываем новые интересные маршруты. Очень надеюсь, что в увеличивающемся туристическом потоке в наш регион будет также больше словенцев», – поделилась глава региона.

Автор: Владимирская служба новостей