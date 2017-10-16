Анастасия Хомячкова победила на первенстве мира по самбо

Студентка ВлГУ Анастасия Хомячкова победила на первенстве мира по самбо. Молодежное первенство проходило в сербском городе Нови-Сад 13-15 октября.

В турнире приняли участие самбисты из более чем 30 стран. За медали боролись юноши и девушки, юниоры и юниорки. В общей сложности было разыграно 40 комплектов наград.

В составе российской сборной соревновалась представительница Владимирской области, студентка Института физической культуры и спорта ВлГУ Анастасия Хомячкова. Она выступила в первый день турнира и, уверенно проведя поединки, завоевала золото в весовой категории до 68 кг среди юниорок.

Студентка опорного университета 33-го региона является чемпионкой Европы по самбо, серебряным призёром чемпионата России 2017 года, победительницей Всероссийских соревнований по самбо среди студентов, многократной победительницей первенств Европы и мира.

Анастасия Хомячкова – воспитанница областной спортивной школы по самбо им. Е.В. Чичваркина. Она тренируется под руководством тренера высшей категории Юрия Сенюкова.

Автор: Владимирская служба новостей