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Новости
16.10.2017 11:47

Анастасия Хомячкова победила на первенстве мира по самбо
Студентка ВлГУ Анастасия Хомячкова победила на первенстве мира по самбо.  Молодежное первенство проходило в сербском городе Нови-Сад 13-15 октября.
В турнире приняли участие самбисты из более чем 30 стран. За медали боролись юноши и девушки, юниоры и юниорки. В общей сложности было разыграно 40 комплектов наград. 
  В составе российской сборной соревновалась представительница Владимирской области, студентка Института физической культуры и спорта ВлГУ Анастасия Хомячкова. Она выступила в первый день турнира и, уверенно проведя поединки, завоевала золото в весовой категории до 68 кг среди юниорок.
Студентка опорного университета 33-го региона является чемпионкой Европы по самбо, серебряным призёром чемпионата России 2017 года, победительницей Всероссийских соревнований по самбо среди студентов, многократной победительницей первенств Европы и мира.
Анастасия Хомячкова – воспитанница областной спортивной школы по самбо им. Е.В. Чичваркина. Она тренируется под руководством тренера высшей категории Юрия Сенюкова. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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