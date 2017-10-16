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16.10.2017 11:29
Владимирская область входит в топ-10 регионов с самыми большими тратами туристов на жилье
Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru определил регионы России c самыми большими тратами туристов на жилье.
Список составлен по данным броней гостиниц, квартир и гостевых домов в 2017 году.
В первую десятку вошли Кемеровская область, Калужская область, Челябинская область, Московская область, Тверская область, Карелия, Ленинградская область, Владимирская область, Ярославская область и Нижегородская область. Сутки проживания обошлись в этих областях от 3,8 до 6,8 тысяч рублей.
Во Владимирской области бронируют жилье в среднем на 2,5 ночи и тратят на жилье 4,3 тысячи рублей в сутки. Для загородного проживания зачастую бронируют гостевые дома сразу для двух семей или компаний из четырех и более человек.
Автор: Владимирская служба новостей