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Новости
16.10.2017 11:29

Владимирская область входит в топ-10 регионов с самыми большими тратами туристов на жилье
Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru  определил регионы России c самыми большими тратами туристов на жилье.
Список составлен по данным броней гостиниц, квартир и гостевых домов в 2017 году.
В первую десятку вошли  Кемеровская область, Калужская область, Челябинская область, Московская область, Тверская область, Карелия, Ленинградская область, Владимирская область, Ярославская область и Нижегородская область. Сутки проживания обошлись в этих областях от 3,8 до 6,8 тысяч рублей.
Во Владимирской области бронируют жилье в среднем на 2,5 ночи и тратят на жилье 4,3 тысячи рублей в сутки. Для загородного проживания  зачастую бронируют гостевые дома сразу для двух семей или компаний из четырех и более человек.
 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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