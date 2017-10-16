Депутаты ЗС обсудили возможность изменения цены на землю

Возможности изменения цены на землю как под садоводство, так и для привлечения инвестора обсудили сегодня члены рабочей группы Законодательного Собрания 33 региона. Представители администрации области и депутаты регионального парламента объединились для поиска решений и выработки предложений в целях совершенствования порядка определения цены земельных участков при заключении договоров купли-продажи на территории Владимирской области.

По мнению одного из инициаторов создания рабочей группы, депутата Законодательного Собрания Владимира Сипягина – вопрос стоимости земельных участков как для бизнеса, так и для частных лиц стоит довольно остро. Сегодня предприниматели, построившие производства на арендованной земле, вынуждены выкупать участки по 100 % кадастровой стоимости.

«На кустовых совещаниях, которые проводит Законодательное Собрание Владимирской области, представители бизнес-сообществ неоднократно выходили с предложениями о снижении цены при выкупе земли, - пояснил Владимир Сипягин . - Они хотели бы выкупить эту землю, чтобы в дальнейшем развивать производство и быть уверенными в завтрашнем дне. Но цена сегодня – неподъёмная. Более того, нынешние условия покупки земельных участков пугают инвесторов».





Парламентарий также отметил, что в соседних регионах созданы более комфортные условия для определения цены земельных участков при заключении договоров купли-продажи без проведения торгов.

Поэтому перед рабочей группой в настоящее время стоит задача проанализировать ситуацию в области, а также изучить опыт других регионов.





«При понижении ставки на покупку земельных участков у населения и инвесторов появится возможность приобретать земли по более низкой цене, а объём поступлений в бюджет при этом только увеличится», – высказал уверенность Владимир Сипягин.

Следующее заседание рабочей группы состоится сразу после того, как вся необходимая информация поступит из районов и регионов. По словам депутатов Законодательного Собрания, они планируют принять закон уже в начале следующего года.





Автор: Владимирская служба новостей