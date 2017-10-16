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Новости
16.10.2017 10:22

Во Владимире выступит известная группа «Сурганова и Оркестр»
Сегодня на сцене Областного Дворца Культуры и Искусства Владимира выступит известная группа «Сурганова и Оркестр».  Рок-группа, которую знают и любят в России вот уже 14 лет, презентует свою новую концертную программу. Часть ее будет состоять из новинок, над которыми музыканты работали в студии все лето. Это и парящие в воздухе гитарные соло, и ритмичные танцевальные мелодии, и, конечно, песни о любви. Часть программы музыканты обещают посвятить полюбившимся поклонникам песням с обновлённым саундом из программ «МируМир» и «Летник». Отдельное внимание будет уделено световому оформлению шоу, а часть программы будет сопровождать концептуальный видеоряд. Концерт состоится в ОДКИ в 19 часов. 
А перед своим выступлением солистка группы Светлана Сурганова заглянет в студию «Русского радио Владимир» и в программе «Стол заказов» с 16 до 17 часов расскажет своим поклонникам о новом шоу и ответит на все интересующие вопросы. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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