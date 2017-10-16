Каждому седьмому владимирцу повысили зарплату в этом году
Каждому седьмому владимирцу повысили зарплату в этом году. Это выяснили специалисты сайта по поиску работы Зарплата.ру. Так, руководителям среднего и высшего звена зарплату повысили на 8%, а вот специалистам уже на 11%.
Среди льгот наиболее важными для владимирских специалистов оказались оплата ДМС (полиса добровольного медицинского страхования), питания на работе и служебного транспорта. Менее важны компенсация оплата профессионального обучения, сотовой связи и спортивных занятий.
5% владимирцев с начала этого года стали работать из дома в режиме «home-office», им больше не нужно каждый день появляться в офисе.
«Многие компании переводят сотрудников на удаленную форму труда, это связано как с сокращением затрат на обслуживание офиса, так и с нацеленностью на конкретные результаты труда, а не просто «отсиживание» часов в офисе. В России такая тенденция тоже существует, в основном в ИТ-сфере, среди управленческого персонала, а также в области сопровождения клиентов», — комментирует руководитель проекта Зарплата.ру, Михаил Капустников.
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