«Торпедо» разгромило смоленскую команду

Точные удары Ивана Каратыгина, Ильи Зинина и Сергея Шалина стали залогом победы владимирского «Торпедо» в матче 13-ого тура ФОНБЕТ - Первенства России по футболу среди команд в группе «Запад». В Смоленске был разгромлен местный ЦРФСО со счётом 3:1.

Таким образом, наши футболисты поднимаются на пятое место в турнирной таблице, в активе команды — 22 очка.

Следующий матч пройдет на домашнем поле. 20 октября соперником черно-белых станет ФК «Долгопрудный». Матч начнется в 18 часов.





Автор: Владимирская служба новостей