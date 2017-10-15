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Новости
15.10.2017 18:16

«Торпедо» разгромило смоленскую команду
Точные удары Ивана Каратыгина, Ильи Зинина и Сергея Шалина стали залогом победы владимирского «Торпедо» в матче 13-ого тура ФОНБЕТ - Первенства России по футболу среди команд в группе «Запад». В Смоленске был разгромлен местный ЦРФСО со счётом 3:1. 
Таким образом, наши футболисты поднимаются на пятое место в турнирной таблице, в активе команды — 22 очка.
Следующий матч пройдет на домашнем поле. 20 октября соперником черно-белых станет ФК «Долгопрудный». Матч начнется в 18 часов. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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