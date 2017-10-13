Муниципалитеты Владимирской области и Устецкого края Чешской Республики наращивают культурное и деловое сотрудничество

Российско-чешские отношения планомерно укрепляются, в том числе с помощью связей на местном уровне. Так, 11 октября в ходе визита в Чехию делегация Владимирской области провела ряд рабочих встреч с руководителями местных муниципалитетов.

Напомним, в состав делегации 33-го региона России в Устецкий край вошли первый заместитель директора департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности областной администрации Олег Макаров, мэр города Владимира Ольга Деева, главы администраций Кольчугинского района Максим Барашенков, Киржачского района Михаил Горин и Судогодского района Александр Смирнов. Кроме того, во всех мероприятиях принимал участие Генеральный консул РФ в Карловых Варах (Чешская Республика) Михаил Леденев.

В рамках насыщенной деловой программы в Устецком крае Чешской Республики глава города Владимира Ольга Деева встретилась с мэром города Усти-на-Лабе Верой Нехибовой. Напомним, эти города являются побратимами. Надо сказать, чешский город стал первым «братом» столицы Владимирской области. В честь Владимира в Усти-на-Лабе названа гостиница, а в нашем областном центре есть улица Усти-на-Лабе.

«Мы пришли к выводу, что наши партнёрские отношения необходимо возрождать. В частности, это могут быть обмены туристическими группами, школьниками и студентами, культурные связи. У нас возникла идея привезти во Владимир на гастроли театр оперы и балета, который раньше базировался в Карловых Варах, а сейчас обосновался в Усти-на-Лабе. Кроме того, мы обсудили обязательное участие наших чешских коллег в Владимирском межрегиональном экономическом форуме. Пригласили делегацию из муниципалитета, в которую войдут и представители бизнеса. В ближайшее время будут разработаны соответствующие «дорожные карты», – рассказала Ольга Деева.

В городе Билина члены делегации Владимирской области встретились с гетманом Устецкого края Олдржихом Бубеничеком. Первый заместитель директора департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности областной администрации Олег Макаров передал руководителю чешского региона самые тёплые слова приветствия от Губернатора Владимирской области Светланы Орловой. Он выразил уверенность, что встречи на чешской земле выльются в конкретные проекты.

В свою очередь, Олдржих Бубеничек отметил, что с большим уважением относится к России в целом, и в частности – к древней Владимирской земле: «Чувствуется деловой настрой представителей вашего региона. Вы задаёте очень конкретные, правильные вопросы».

В рамках рабочего визита гости с Владимирской земли побывали на заводе фарфора в городе Дуби. Директор предприятия Владимир Фаикс выразил уверенность в том, что деловое сотрудничество с Россией будет наращиваться, несмотря на экономические санкции.





Автор: Владимирская служба новостей