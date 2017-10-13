По уровню занятости инвалидов Владимирская область находится на 35-м месте в России

По состоянию на 1 октября 2017 года на территории Владимирской области проживает около 34 тысяч инвалидов трудоспособного возраста, из них работают чуть больше 30 процентов.

С конца прошлого года прослеживается тенденция сокращения численности инвалидов трудоспособного возраста: на 1 октября 2017 года, по сравнению с началом года, – на 1,5 процента. А численность работающих инвалидов трудоспособного возраста увеличилась на 17,7 процента. По уровню занятости инвалидов этой категории Владимирская область находится на 35-м месте в России.

Для повышения уровня занятости инвалидов департаментом по труду и занятости населения организован персонифицированный учёт потребности граждан с ограниченными возможностями здоровья в трудоустройстве. В инициативном порядке устроены на работу 14 инвалидов, нуждавшихся в трудоустройстве, но не обратившихся в органы службы занятости. В этом году планируется компенсировать затраты работодателей по созданию 87 дополнительных рабочих мест для инвалидов сверх установленной квоты.

В целом по области число граждан с ограниченными возможностями, работавших в январе-сентябре 2017 года, увеличилось на 1550 человек.





Автор: Владимирская служба новостей