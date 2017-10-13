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Новости
13.10.2017 15:08

Анастасия Конина добилась успеха на соревнованиях по стрельбе из пневмата
Сборная команда Владимирской области выступает на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия, которые проходят с 11 по 14 октября в городе Иваново.
В первый соревновательный день большого успеха добилась спортсменка из Юрьева-Польского, кандидат в мастера спорта Анастасия Конина. В олимпийском упражнении – стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров среди девушек – она заняла второе место с результатом 394 очка и уверенно выполнила норматив мастера спорта России.
Анастасии Кониной 20 лет, она работает преподавателем физкультуры в основной общеобразовательной школе №2 города Юрьева-Польского, тренируется на базе отделения ДОСААФ Юрьев-Польского района.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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