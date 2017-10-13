Анастасия Конина добилась успеха на соревнованиях по стрельбе из пневмата

Сборная команда Владимирской области выступает на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия, которые проходят с 11 по 14 октября в городе Иваново.

В первый соревновательный день большого успеха добилась спортсменка из Юрьева-Польского, кандидат в мастера спорта Анастасия Конина. В олимпийском упражнении – стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров среди девушек – она заняла второе место с результатом 394 очка и уверенно выполнила норматив мастера спорта России.

Анастасии Кониной 20 лет, она работает преподавателем физкультуры в основной общеобразовательной школе №2 города Юрьева-Польского, тренируется на базе отделения ДОСААФ Юрьев-Польского района.

Автор: Владимирская служба новостей