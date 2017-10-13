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Новости
13.10.2017 15:00

«Формирование комфортной городской среды» продолжится и в 2018 году
В 2018 году в проекте «Формирование комфортной городской среды» во Владимирской области примет участие 71 муниципальное образование. На эти цели направят около 447 млн. рублей: 350 млн. рублей - из федерального бюджета, 43 млн. рублей - из областного бюджета и 52,8 млн. рублей составят средства местных бюджетов. Причем, обязательным условием участия дворовых территорий в проекте будет финансовое участие жителей.
Напомним, в этом году  в программе принимают участие 13 муниципальных образований региона. Уже завершены работы в 75 дворах из 185 запланированных, из 23 общественных мест благоустроено 10, а из 4 парков – 2. 
Так, например, в Коврове обустроен Сквер Оружейников, а в Радужном закончено благоустройство городского парка: в нем установили фигуры персонажей мультфильмов Волка и Зайца из «Ну, погоди!» и почтальона Печкина с котом Матроскиным, а также большой детский игровой спортивный комплекс и лабиринт, песочница.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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