В Коврове на маршруты скоро выйдут 5 новых троллейбусов

В Коврове идёт подготовка к выходу на маршруты пяти новых троллейбусов. В их салонах – удобные кресла с мягкой обивкой, ярко-жёлтые поручни и порожки, есть пандус и места для маломобильных граждан. Новые троллейбусы оснащены бортовым компьютером, оборудованы системами видеонаблюдения и звукового оповещения. Асинхронный двигатель экономичен и удобен в обслуживании. Салон лучше освещён, он длиннее, чем у предшествующих моделей, а стёкла тонированы.

Отметим, в начале года так же были приобретены два низкопольных троллейбуса. А в конце августа троллейбусное управление закупило ещё пять машин на заводе им.Урицкого в городе Энгельсе. Покупка совершена в лизинг за счёт собственных средств предприятия. Цена одного троллейбуса – 12,5 млн. рублей, но за счёт участия завода в федеральной программе каждая машина обошлась на 5 млн. рублей дешевле.

В перспективе, через несколько лет, регулярное обновление парка позволит полностью отказаться от капитального ремонта старых машин. В настоящее время в ковровском Управлении троллейбусного транспорта - 59 троллейбусов, на линии ежедневно выходят 46.

Автор: Владимирская служба новостей