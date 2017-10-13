Руководство «Владимирского моторо-тракторного завода» оставило сотрудников без зарплаты

Руководство «Владимирского моторо-тракторного завода» оставило сотрудников без зарплаты. По данным следствия, 348 человек не получили в различные периоды заработанные деньги. Общий долг предприятия составляет 9 миллионов рублей. Начальство отреагировало на ситуацию и выплатило работникам 2 миллиона рублей за июль-август. Однако остались невыплаченными деньги за апрель, июнь и иные месяцы этого года.

В настоящее время проводится полная проверка финансово-хозяйственной деятельности завода. Главной задачей следствия при этом остается решение вопроса о восстановлении социальных гарантий граждан и возмещении причиненного им материального ущерба.

Автор: Владимирская служба новостей