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Новости
13.10.2017 13:07

Руководство «Владимирского моторо-тракторного завода» оставило сотрудников без зарплаты
Руководство «Владимирского моторо-тракторного завода» оставило сотрудников без зарплаты. По данным следствия, 348 человек не получили в различные периоды заработанные деньги. Общий долг предприятия составляет 9 миллионов рублей. Начальство отреагировало на ситуацию и выплатило работникам 2 миллиона рублей за июль-август. Однако остались невыплаченными деньги за апрель, июнь и иные месяцы этого года. 
В настоящее время проводится полная проверка финансово-хозяйственной деятельности завода. Главной задачей следствия при этом остается решение вопроса о восстановлении социальных гарантий граждан и возмещении причиненного им материального ущерба.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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