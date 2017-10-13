Завтра - закрытие кинофестиваля «Владимирская вишня-2017»

Завтра в 17 часов в областном Дворце культуры и искусства состоится закрытие кинофестиваля «Владимирская вишня-2017». Гостями церемонии станут народный артист России Валерий Баринов, заслуженный артист России Оксана Сташенко, актеры театра и кино Олег Акулич, Альберт Ибрагимов, Алексей Савченко, президент Общенациональной программы «В кругу семьи» Александр Ковтунец.

Конкурсные кинопоказы во Владимире проходят сегодня в Областном доме работников искусств в 14.00, 16.00, 18.00 и 20.00. В программе - более 10 фильмов, в том числе полнометражные и короткометражные картины из России, Италии, Аргентины, Германии и других стран.

Кроме того, в программу «Владимирской вишни» включен и ряд специальных акций. В областном Киноцентре проходит ретроспектива фильмов о футболе в рамках проекта «Владимир – культурная столица Чемпионата мира по футболу-2018».

Также сегодня в Центре классической музыки вновь зазвучит любимая киномузыка. Гостем уже традиционного фестивального концерта станет известный актер, народный артист России Юрий Чернов.

Кинопоказы и творческие встречи с любимыми актёрами театра и кино в рамках фестиваля «Владимирская Вишня» проходят в городах Камешково, Собинка, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Кольчугино, Радужный, а также в микрорайоне Вербовский города Муром и в посёлке Мелехово Ковровского района.





Автор: Владимирская служба новостей