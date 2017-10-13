В Муроме с поездов были сняты пьяные пассажиры

В Муроме с поездов были сняты пьяные пассажиры. В первом случае нарушителем оказался 24-летний житель Нижегородской области, в другом - 36-летний житель Архангельской области. В пути они распивали спиртные напитки, мешали отдыху других пассажиров и работе поездной бригады и нецензурно выражались.

В отношении обоих мужчин были составлены протоколы об административном правонарушении по статьям «Мелкое хулиганство» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Наказанием, предусмотренным санкцией данных статей, является наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Автор: Владимирская служба новостей