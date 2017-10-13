Состоялось подписание договора между городами Киржач Румбурк Чешской Республики
Состоялось подписание договора о дружбе и сотрудничестве между городами Киржач Владимирской области и Румбурк Устецкого Края Чешской Республики.
В рамках договора между народами двух стран предусматривается обмен делегациями детей и взрослых для воплощения культурных и деловых контактов. Летом 2018 года в детский оздоровительный лагерь в Киржачский район на две недели приедет чешская делегация из 24 ребят. Следующим летом с ответным визитом Румбург посетит такая же детская делегация из Киржачский района.
Также состоялось официальное знакомство представителей администрации Судогодского района и руководства города Крупка Устецкого края.
Глава районной администрации Александр Смирнов рассказал о Судогде и Судогодском районе, пригласил представителей города Крупки на детский хоккейный турнир имени Александра Рогулина и вручил им памятные подарки – часы с гербом города Судогды и книгу о Судогодском крае.
«Наша делегация провела в Чехии очень плодотворные дни, но сегодняшний был для меня главным ожиданием. Надеюсь, что в обозримом будущем мы заключим такой же договор, как и наши коллеги», – отметил Александр Смирнов.
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