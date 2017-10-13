Отопительный сезон во Владимирской области проходит в штатном режиме

С начала отопительного сезона на «горячую линию» департамента ЖКХ практически не поступали жалобы. При этом государственная жилищная инспекция пока зафиксировала около 40 жалоб, тогда как еще в прошлом году за тот же период их было более трехсот.

Впрочем, не все муниципальные образования вступили в отопительный период безболезненно. Как сообщил директор департамента ЖКХ Глеб Серёгин, поступают телефонные обращения от ковровчан на некачественные услуги по теплоснабжению. Причиной тому в департаменте видят плохо организованное взаимодействие между ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями. Перед администрацией Коврова поставлена задача оперативно решить возникшие трудности.

На подготовку к отопительному периоду в целом по региону было направлено более 1,9 млрд. руб. Эти средства пошли на капитальный ремонт, модернизацию и строительство объектов ЖКХ, на приобретение топлива и формирование аварийных запасов материально-технических ресурсов.

Как отметил Глеб Серёгин, необходимые запасы топлива были созданы заранее, что позволило начать отопительный период без серьезных сбоев. Ситуация по обеспечению потребителей твердым топливом, прежде всего каменным углём, находится на особом контроле администрации Владимирской области.

Автор: Владимирская служба новостей