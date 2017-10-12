В Суздале пройдёт Мемориал чемпионки мира по шахматам Елизаветы Быковой

С 13 по 22 октября в Суздале пройдёт Мемориал третьей чемпионки мира по шахматам среди женщин, уроженки села Боголюбово Елизаветы Ивановны Быковой.

20 октября пройдет вечер памяти Елизаветы Быковой и матч-турнир восьми команд ветеранов и юниоров по быстрым шахматам (гандикап). Участие в нем примет сборная мира ветеранов-женщин, в составе которой действующие чемпионки мира среди ветеранов Нона Гаприндашвили, Галина Струтинская и Татьяна Богумил, а также мужская ветеранская сборная России. Эта команда – чемпион мира, в её составе Юрий Балашов и Евгений Васюков. Участие в матч-турнире примут ветеранские и юниорские команды ЦФО, Москвы и Владимира.

В программе Мемориала запланированы различные шахматные соревнования. 13 октября стартует турнир по классическим шахматам, который является этапом кубка России 2017 года среди женщин. Он будет проходить в течение недели. 20 октября состоится открытое первенство Владимирской области по блиц-шахматам. В течении трех дней с 20 по 22 октября можно будет понаблюдать за первенством России среди женщин по решению шахматных композиций. 20-23 октября пройдет открытое первенство ЦФО по решению шахматных композиций. 21 октября шахматисты сразятся в турнире по быстрым шахматам. И 22 октября пройдет турнир по «шведским» шахматам.

Автор: Владимирская служба новостей