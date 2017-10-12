Во Владимирской области на 20 процентов снизилось число несанкционированных свалок

В администрации Владимирской области прошло заседание межведомственной комиссии по обеспечению выполнения норм и правил, установленных органами государственной власти и органами местного самоуправления региона в сфере соблюдения чистоты и порядка. Его провел начальник Государственной инспекции административно-технического надзора Виктор Придыбайло. В мероприятии приняли участие члены межведомственной комиссии, руководители исполнительных органов местного самоуправления городов и районов региона.

На заседании шла речь о выявлении несанкционированных свалок на территории Владимирской области. По результатам проверок, которые проводили сразу шесть природоохранных ведомств в городах и районах, было выявлено более 1000 несанкционированных и стихийных свалок. Это на 20 с половиной процентов меньше в сравнении с показателями аналогичного периода 2016 года. Более чем в два с половиной раза снизилась площадь свалок и на 70 процентов уменьшился объём несанкционированного мусора.

В рейтинге загрязненных территорий лидируют Петушинский район (141 свалка), Вязниковский район (104 свалки), Судогодский район (95 свалок), Меленковский район (79 свалок) и город Ковров (75 свалок).

В ходе заседания было отмечено, что особое внимание необходимо уделить лесам региона, так как они находятся в зоне неблагополучной экологической обстановки. Наибольшее количество свалок остается в лесозащитных полосах и лесных массивах Судогодского, Вязниковского, Меленковского и Муромского районов.

Межведомственная комиссия приняла решение до конца этого года провести работу для дальнейшего внедрения контейнерного метода сбора и вывоза мусора, прежде всего, в сельских населённых пунктах, в садоводческих, дачных и гаражных кооперативах, среди индивидуальных предпринимателей и простых граждан. На территориях садоводческих, дачных и гаражных товариществ необходимо оборудовать контейнерные площадки, должны быть заключены договоры со специализированными предприятиями на вывоз твердых бытовых отходов. Ежегодно весной необходимо проводить обследование лесов, лесозащитных полос и лесопарковых зон для ликвидации несанкционированных свалок, очистки от сухостоя и поваленных деревьев, улучшения их противопожарного состояния. Всем службам и структурам, которые отвечают за порядок и чистоту на территории области, рекомендовано продолжить взаимодействие с Общероссийским народным фронтом по вопросам ликвидации выявленных свалок, отмеченным на «Интерактивной карте свалок».

Участники заседания также обсудили работу органов местного самоуправления по утверждению на их территориях правил благоустройства с учетом общественных обсуждений. Отметим, что Правительством России поставлена задача до 1 ноября 2017 года организовать общественные обсуждения и утверждение органами местного самоуправления правил благоустройства территорий. На сегодняшний день новые правила приняты уже в большинстве (в 111 из 127) муниципальных образований региона.

Автор: Владимирская служба новостей