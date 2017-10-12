С симптомами ОРВИ в больницы обратилось более 10,5 тысяч жителей области

За минувшую неделю с симптомами ОРВИ в больницы обратилось более 10,5 тысяч человек, большинство из которых — дети. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, самая неблагополучная ситуация в городах Владимир и Радужный, а также в Киржачском, Муромском, Ковровском, Собинском и Гусь-Хрустальном районах. Гриппом пока никто не заболел. Тем временем, напоминаем, в регионе продолжается кампания по иммунизации населения против гриппа. На сегодняшний день прививку сделали около 260 тысяч человек.





Автор: Владимирская служба новостей