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Новости
12.10.2017 12:12

Взятка не прошла
Взятка не прошла. В Муромском районе в начале октября был остановлен автомобиль, передние и задние стекла которого были затонированы. За рулем находился 35-летний москвич. Замерив светопропускание передних стекол, полицейский установил, что они не соответствуют требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств. За несоставление протокола, водитель предложил инспектору взятку в размере 500 рублей.
Полицейский от денег отказался и сообщил об этом в дежурную часть. 
По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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