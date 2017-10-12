Взятка не прошла

Взятка не прошла. В Муромском районе в начале октября был остановлен автомобиль, передние и задние стекла которого были затонированы. За рулем находился 35-летний москвич. Замерив светопропускание передних стекол, полицейский установил, что они не соответствуют требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств. За несоставление протокола, водитель предложил инспектору взятку в размере 500 рублей.

Полицейский от денег отказался и сообщил об этом в дежурную часть.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Автор: Владимирская служба новостей